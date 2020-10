Der eine Patient wird von seiner Schwaikheimer Apotheke auf die Warteliste gesetzt. Die Warteliste, so heißt es, sei schon lang. Der andere ruft immer wieder in seiner Winnender Apotheke an – erfolglos. Kein Grippeimpfstoff. Nirgends. Beide Männer gehören zu Risikogruppen.

Gesundheitsminister Jens Spahn, 40 Jahre jung, ließ sich medienwirksam vor rund einer Woche gegen die Grippe impfen. „Um sich und andere zu schützen“, heißt es auf der Internetseite des