Der Impftruck ist losgefahren und hat seinen ersten Halt seit Dienstag in Murrhardt. Am Donnerstag und Freitag steht er in Welzheim, am Samstag und Sonntag in Schorndorf. Impftermine für diese Stopps des Trucks gibt es keine mehr! Und die weitere Route steht noch nicht fest. „Sie wird auf der Bürgermeister-Kreisversammlung an diesem Mittwoch, 3. März, vorgestellt und soll dann gemeinsam abgestimmt und festgelegt werden“, teilte Landrat Dr. Richard Sigel mit.

