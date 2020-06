Wer hat auf einer Baustelle in Schmiden seiner Zerstörungswut freien Lauf gelassen – und das nicht zum ersten Mal? Im „hohen sechsstelligen Bereich“ bewegt sich laut Polizei der Schaden. Es geht um eine Großbaustelle an der Lindberghstraße in Schmiden. Dort entstehen mehrere Mehrfamilienhäuser. In wenigen Monaten wollen dort die Mieter und Eigentümer einziehen.

Tatzeit: Zwischen Freitag und Montag

Unbekannte haben auf der Baustelle 36 Fenster in mehreren Wohnungen beschädigt.