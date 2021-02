Der Schreck war riesengroß. Simon S. (Name geändert) war abends mit einem Kumpel in Richtung Backnang unterwegs. Mitten im unübersichtlichen Leutenbachtunnel starrten ihm plötzlich die Scheinwerfer eines Porsche entgegen. In letzter Sekunde konnte der 24-Jährige dem Sportwagen ausweichen und einen Zusammenprall verhindern.

Ein Unfall im Tunnel, wie er im kurvigen Leutenbachtunnel regelmäßig passiert. Für Simon S. handelte es sich bei dem Unfall kurz vor Weihnachten 2020 aber auch um