Dauermaskierung für Schüler im Unterricht und dann auch noch in der Pause? „Hier stimmt die Verhältnismäßigkeit überhaupt nicht, und ich finde es geradezu skandalös, eine solche Verordnung in Kraft zu setzen.“ Dies schreibt kein Spinner, dies schreibt, argumentativ gut unterfüttert, der angesehene Schorndorfer Kinderarzt Dr. Ralf Brügel in einem Brief an Kultusministerin Eisenmann - das Echo ist gewaltig. Wir sprachen mit Brügel über die Hintergründe seines Vorstoßes.

Zur Person: