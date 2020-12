Ab 27. Dezember sollen sich Menschen mit der höchsten Prioritätsstufe in Deutschland zunächst in den Zentralen Impfzentren (ZIZ) impfen lassen dürfen oder können von Mobilen Impfteams aufgesucht werden. Doch zu Beginn reichen die Impfstoffdosen nicht aus, um die ehrgeizigen Pläne der Landesregierung zu realisieren, wonach in den ZIZ von Beginn an 1500 bis 2500 Impfungen vorgenommen werden sollten.

Geimpft werden zunächst Impfwillige der höchsten Prioritätsstufe, so auch aus dem