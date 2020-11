Was, wenn Trump die Wahl gewinnt? Geht in den USA die Demokratie vor die Hunde? In einem dünnen, aber gehaltvollen Büchlein macht der Waiblinger Amerikanist Hartmut Wasser sich dazu Gedanken. Die Lektüre stimmt hochgradig besorgt.

Unser Experte Hartmut Wasser: Der Mann ist eigentlich kein Schwarzmaler ...

Prof. Dr. Hartmut Wasser, Jahrgang 1937 – ein Kenner der amerikanischen Geschichte, der unter anderem an der Uni Tübingen und der kalifornischen Stanford University lehrte –