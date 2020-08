Anderswo in der Welt verwirklichte Hermann Püttmer futuristische Mega-Projekte und Wolkenkratzer-Fassaden. Aufträge in Abermillionenhöhe für die große Moschee in Mekka mach(t)en ihn und sein Unternehmen Riva reich. Auch für Backnang hatte er immer Großes vor, fühlt sich aber missverstanden und blockiert, insbesondere von Oberbürgermeister Frank Nopper. Mittlerweile ist Hermann Püttmer im Ruhestand und hat die Riva-Geschäftsführung an seinen Sohn Marcus Püttmer übergeben. Ein Interview mit