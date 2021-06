Tierretter machen sich zurzeit frühmorgens auf die Suche nach Rehkitzen, um sie vor Mähmaschinen in Sicherheit zu bringen. Denn immer wieder erwischt es Kitze, die im hohen Gras nicht sichtbar sind. Mit Wärmebild-Drohnen überfliegen Piloten des Vereins zur Rehkitzrettung „Flugmodus“ die Wiesen. In einer Flughöhe von 50 Metern mit drei hochauflösenden Wärmebildkameras konnten seit dem 20. Mai 2021 an 16 Einsatztagen 630 Hektar Wiesenfläche beflogen werden. In dem Zeitraum wurden 143 Rehkitze