29 akut Corona-Infizierte zählt Waiblingen Stand 13. Oktober. Ein Blick auf die Karte des Rems-Murr-Kreises zeigt: Nur noch in Fellbach sind es mehr. Die Einwohner anderer Gemeinden dagegen können sich entspannen. Wie kommt’s dazu? Liegt es daran, dass Waiblingen und Fellbach so dicht an das inzwischen als Hotspot geltenden Stuttgart grenzen?

Andreas Hesky, Oberbürgermeister von Waiblingen, winkt ab und rechnet. In Relation zu den Einwohnern nämlich wird die Zahl der Infizierten in