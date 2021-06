Ein Auto schießt mit Schwung aus der Garagen-Einfahrt, rauscht über die Straße vor dem Haus, fährt quer über eine Wiese, rumpelt in den Wald und stürzt einen Hang hinab – rätselhaft mutet der tödliche Unfall an, zu dem es am späten Montagnachmittag in Althütte kam. Aber die Erklärung dafür ist womöglich ziemlich simpel. Ein Rekonstruktionsversuch auf der Grundlage der Polizei-Angaben.

„Am Montag, 21. Juni, gegen 17 Uhr“, so stand es in der ersten Polizeimeldung, „fuhr ein 71-jähriger