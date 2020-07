Versuchte Tötung und Landesfriedenbruch: Hundert Polizisten im Einsatz, 21-Jähriger verhaftet, neun Wohnungen durchsucht

Am Donnerstagmorgen (2.7.) durchsuchten Polizeiangaben zufolge hundert Polizisten die Wohnungen von neun Tatverdächtigen in Waiblingen, Fellbach, Remseck am Neckar, Ludwigsburg, Stuttgart, Karlruhe und Tübingen. Ein 21-Jähriger wurde auf dem Weg zur Arbeit verhaftet. Er steht im Verdacht, eine versuchte Tötung begangen zu haben. Seine Wohnung wurde durchsucht. Weitere acht Objekte wurden wegen des Verdachts auf Landesfriedensbruch durchsucht.

Wie die Polizei unserer Redaktion mitteilte, stünden die Maßnahmen im Zusammenhang mit dem Angriff auf einen Daimler-Betriebsrat und zwei weitere Mitglieder der umstrittenen Gewerksschaft "Zentrum Automobil". Die Männer im Alter von 38, 45 und 54 Jahren wurden in der Umgebung einer Corona-Demonstration am 16.5. angegriffen. Der 54-Jährige war damals niedergeschlagen und lebensbedrohlich verletzt worden. Auch seine 38 und 45 Jahre alten Begleiter wurden damals verletzt. Die Ermittler beschlagnahmten Polizeiangaben zufolge umfangreiches Beweismaterial, das nun ausgewertet werden muss. Der festgenommene 21-jährige Deutsche, gegen den bereits ein Haftbefehl wegen versuchtem Totschlag vorlag, wird im Laufe des Donnerstags einem Haftrichter vorgeführt.

Ein politischer Hintergrund der Attacke wird nicht ausgeschlossen. Die Beamten gingen von einem gezielten Angriff aus. Zunächst hatte die Polizei die unbekannten Täter im linksextremen Spektrum vermutet.