Die Fälle von Corona-Infektionen in Kindergärten und Kindertagesstätten reißen auch im Rems-Murr-Kreis nicht ab. Der ebenfalls regelmäßig von Ausbrüchen betroffene, pausierende Schulbetrieb darf nach den Osterferien in der Woche vom 12. bis zum 16. April mit Ausnahmen keinen Präsenzunterricht, sondern nur Fernunterricht anbieten und erst ab dem 19. April in den Wechselbetrieb übergehen. Für die Kitas in Baden-Württemberg jedoch fehlt noch ein Konzept der Pandemiebekämpfung.

Die