Dr. Frank Nopper hat sich am Montag vom Rems-Murr-Kreis verabschiedet. Im Januar tritt er sein Amt als Stuttgarter Oberbürgermeister an. Mehr als 16 Jahre gehörte der Backnanger Oberbürgermeister dem Kreistag an. 2004 wurde er – als Stimmenkönig – erstmals für die CDU in das Gremium gewählt. Von diesem Zeitpunkt an prägte er vor allem beim Thema Krankenhaus die Debatten im Kreistag. „Sie haben die Marke Backnang geprägt“, sagte Landrat Richard Sigel zu Noppers Abschied. „Ihre markigen