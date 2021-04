Die Stadt Weinstadt hat schnell reagiert und die verfassungsfeindlichen Symbole entfernt: Unbekannte haben an der Unterführung zur Birkelspitze in Endersbach Hakenkreuze und andere verbotene Symbole aufgesprüht. Es ist nichts mehr davon zu sehen; Mitarbeiter des Weinstädter Bauhofs haben die Schmierereien umgehend übermalt, wie Claudia Leihenseder, Sprecherin der Stadt Weinstadt, mitteilt: „In der Regel sind es Bürger, die uns über Graffiti und unerlaubte Schmierereien informieren. In diesem