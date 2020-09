Der Kreisverband der Sozialdemokraten im Rems-Murr-Kreis hat am Samstag im Waiblinger Bürgerzentrum die Erst- und Ersatzkandidierenden für die Landtagswahl im März 2021 nominiert.

Im Wahlkreis Waiblingen tritt Sybille Mack an, die bereits 2017 für die Sozialdemokraten für den Bundestag kandidierte und „aufgrund ihrer Tätigkeit als Stadträtin in Fellbach und Schulamtsleiterin bereits einiges an politischer Erfahrung vorzuweisen hat“, wie es in einer Mitteilung der Kreis-SPD