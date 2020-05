In diesem Jahr gibt es keine neue Waldfee. Die Wahl zur Schwäbischen Waldfee war coronabedingt zunächst bis auf Weiteres verschoben worden. Ebenso hatte der Schwäbische Wald Tourismus das nächste Kinder-Natur-Erlebnis-Fest in Auenwald zunächst einmal auf Eis gelegt. Jetzt ist es klar, dass dieses Fest mit der Amtseinsetzung der Schwäbischen Waldfee erst wieder am 1. Mai 2021 stattfinden wird.

Daher haben die Mitglieder des Schwäbischer Wald Tourismus beschlossen, auch die Wahl z