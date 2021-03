Timmo Hertneck ist ein Mann des gewählten Wortes und alles andere als ein Heißsporn. Doch während dieses Telefonats am Dienstag bricht es mit Fug und Recht einer sich fortgesetzt gegängelt fühlenden Bevölkerung und ein wenig heiligem Zorn aus ihm heraus: „Ich bin maßlos enttäuscht von der Politik, dass sie diese Bitte an die Kirchen heranträgt, auf die so wichtigen Oster-Präsenzgottesdienste zu verzichten. Bei dieser Inzidenzrate und all den funktionierenden Hygienekonzepten wäre das doch