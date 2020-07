Sie sitze hier fest, sagt Heike Vester, und die Ungeduld, der Unwille strömen ihr beinahe sichtbar aus den Poren. Dabei ist’s da oben in Rohrbronn, im Grünen, mit Blick übers Remstal, doch so schön. Aber Heike Vester will nicht über Obstbaumwiesen gucken und im Dorf spazieren gehen. Sie will wieder raus aufs Meer.

Heike Vester ist Verhaltensforscherin. Ihr Gebiet sind die großen Meeressäuger, die Wale, die Delfine. Sie war viele Jahre in Nordnorwegen, hat dort an ihrer Doktorarbeit