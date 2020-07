Heinz Lochmann erinnert sich noch genau. „Narziss und Goldmund war der letzte Film, den ich im Kino gesehen habe. Es war großartig“, erzählt der Betreiber von acht Kinos, darunter die Traumpaläste in Schorndorf, Waiblingen, Backnang und Schwäbisch Gmünd. Am 12. März war der Film in die Kinos gekommen, wenige Tage vor dem Lockdown. Gut vier Monate ist das nun her. Seither sind die Kinosäle verwaist, die Lichtspielhäuser verschlossen, die Mitarbeiter in Kurzarbeit. Wann es weitergeht, ist