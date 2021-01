Wann sind die ganzen Einschränkungen unserer Freiheiten endlich vorbei? Hat denn der Lockdown nicht längst gewirkt? „Das weiß man nicht so genau. Wir müssen weiter auf Sicht fahren, da bin ich ganz ehrlich“, sagt Wilfried Klenk, CDU-Landtagsabgeordneter aus Oppenweiler und Staatssekretär im Landes-Innenministerium.

„Ja, in vielen Kreisen sind die Sieben-Tage-Inzidenzen gesunken, aber nicht so stark wie erhofft, nämlich in Richtung 50 Infizierte pro 100 000 Einwohner. Und in anderen