Den Donnerstagmorgen werden viele Pendler nicht vergessen. Dass in Stuttgart keine Busse und Stadtbahnen fahren, war klar. Die Dienstleistungsgewerkschaft Verdi hatte zum Warnstreik aufgerufen, Busse und U-Bahnen der SSB blieben in den Depots. Entsprechend hoch war das Verkehrsaufkommen auf den Einfallstraßen in die Landeshauptstadt. Wenigstens die S-Bahnen sollten fahrplanmäßig verkehren. Doch schon kurz nach 5 Uhr früh meldete der VVS: „Aufgrund von Unregelmäßigkeiten nach nächtlichen