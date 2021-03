Matthias Fuchs spricht von „verteilungspolitischer Rache“, die die Arbeitgeber in der Metall- und Elektroindustrie in der aktuellen Tarifrunde planten. Der Geschäftsführer der IG Metall warnt, dass Südwestmetall die Kampfbereitschaft der Beschäftigten wohl unterschätzt, wie die Warnstreiks zeigten. Der Arbeitgeberverband kontert: „Wer in der schwersten Wirtschaftskrise für mehr Geld auf die Straße geht, streikt an der Realität völlig vorbei“, wird der Bezirksgruppenvorsitzende Dr. Michael