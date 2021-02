Kaum war die eine Störung behoben, kam am Mittwoch die nächste ums Eck. Eine Pannenserie in acht Akten:

1. Akt , 6.23 Uhr: „Aufgrund einer Stellwerkstörung in S-Vaihingen kommt es bei den Zügen der Linien S 1, S 2 und S 3 in Fahrtrichtung Stuttgart zu Verspätungen, Teilausfällen. Zudem werden vereinzelte Züge ab Stuttgart-Vaihingen über Stuttgart-West ohne Halt in der Tunnelstammstrecke umgeleitet. Techniker sind im Stellwerk vor Ort um es schnellstmöglich wieder zu