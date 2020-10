17 Quadratmeter reichen ihr. Wenig Raum, aber viel Freiheit bietet das Mini-Haus, welches die Winterbacherin Madeleine Krenzlin in Eigenregie gebaut hat. Das Häuschen steht mittlerweile auf einem Wochenendhausgrundstück in Rheinland-Pfalz, und auf Wunsch berät die 37-Jährige auch dort ihre Kunden. Zu ihr kommt, wer sich verknallt hat in die Tiny-House-Idee. Dahinter steckt ein Lebensgefühl, letztlich nichts weniger als die „Suche nach Glück“, wie Madeleine Krenzlin sagt. Ein Leben auf