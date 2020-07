Es ist offensichtlich, wie die Anspannung von ihr abfällt. Bei ihrer kurzen Dankesrede am Montagabend im Waiblinger Bürgerzentrum kämpft Swantje Sperling (36) mit Freude-Tränen. Da steht eine am Rednerpult, die will und wollte schon immer in die Politik. Ihre Lebensdaten sprechen für diesen berufspolitischen Ehrgeiz: seit 18 Jahren Mitglied der Grünen, zehn Jahre davon als Gemeinderätin in Remseck, Kreisrätin im Landkreis Ludwigsburg und als Mitglied im Kreisvorstand; vier Jahre lang im