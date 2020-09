Bei ihrem ersten Einsatz wurde Adelheid Frank aus Schorndorf zu einer Sitzwache in ein Pflegeheim gerufen. Zu einer Frau, die nicht mehr sprechen konnte. „Ich habe ihr die Stirn gekühlt und ihr die Hand gehalten, sie wurde ruhiger.“ Etwas davon kam bei der Sterbebegleiterin an. Bei einem weiteren Besuch hat sie etwas Mundpflege gemacht gegen die Trockenheit im Mund ein Stäbchen in Tee getaucht. „Dann habe ich Psalmen gelesen und für sie gebetet, weil die Frau sehr gläubig war und religiös