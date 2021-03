Der neue Inzidenz-Richtwert, ab wann Stadt- und Landkreise in Baden-Württemberg spätestens nächtliche Ausgangsbeschränkungen verhängen sollten, lautet 150. Das geht aus einem Schreiben vom Mittwoch (31.3.) an die Landräte und Gesundheitsämter hervor, geschrieben von Prof. Dr. Uwe Lahl, dem neuen Ministerialdirektor im Sozialministerium. Was passiert, wenn die Inzidenz im Rems-Murr-Kreis über Ostern diesen Richtwert überschreitet?

„Die Infektionslage in Baden-Württemberg ist stark