Wegen Corona-Ansteckungsgefahr: Rems-Murr-Kreis setzt zusätzliche Schulbusse ein

Das Landratsamt setzt ab Montag, den 02. November, zusätzliche Busse im Schulverkehr ein. „Unser Ziel ist es, die Schülerinnen und Schüler nach den Herbstferien auf mehr Busse zu verteilen, um durch größere Abstände besser vor einer potentiellen Ansteckung zu schützen", so Landrat Dr. Richard Siegel in einer Pressemitteilung des Landratsamtes.

Viele Eltern hatten sich in den vergangenen Wochen beschwert, dass ihre Kinder auf dem Schulweg in öffentlichen Verkehrsmitteln den Mindestabstand nicht einhalten können und einer erhöhten Infektionsgefahr ausgesetzt sind. Deshalb habe sich das Landratsamt auf die am stärksten frequentierten Buslinien konzentriert, um dort für Entlastung zu sorgen.

Linienbündel 2 Waiblingen Nord-Süd

Morgens:

201 A an Schultagen: 6.54 Uhr bis 7.22 Uhr WN-Bittenfeld - WN-Salierschule

Mittags:

204 an Schultagen: 12.15 Uhr bis 12.29 Uhr WN-Stauferschule - WN-Hegnach

Zusatzbus:

An Schultagen von 6.24 Uhr bis 8.20 Uhr und von 12 Uhr bis 14 Uhr

Linienbündel 6 Wieslauftal Welzheimer Wald

Morgens:

228 von Montag bis Freitag: 6.58 Uhr bis 7.24 Uhr Steinenberg - Welzheim

Mittags:

268 immer freitags: 12.35 Uhr bis 12.59 Uhr Lorch SFS - Pfahlbronn

Linienbündel 10 Backnang - Aspach - Kirchberg (M)

Morgens:

455 von Montag bis Freitag: 7.24 Uhr bis 7.30 Uhr Erbstetten - Backnang

Mittags:

455 immer freitags: 13.23 Uhr bis 13.28 Uhr Backnang - Erbstetten

Linienbündel 11 Weissacher Tal

Morgens:

382 A von Montag bis Freitag: 6.42 Uhr bis 6.55 Uhr Althütte - Bildungszentrum

von Montag bis Freitag: 6.42 Uhr bis 6.55 Uhr Althütte - Bildungszentrum 383 von Montag bis Freitag: 7.01 Uhr bis 7.19 Uhr Cottenweiler / Stöckacker - Backnang ZOB

Mittags: