Wegen Warnstreiks: Mülldeponien in Kaisersbach, Schorndorf und Winnenden bleiben am Mittwoch (07.10.) geschlossen

Am Mittwoch, den 7. Oktober, hat die Gewerkschaft ver.di zu Warnstreiks im öffentlichen Dienst aufgerufen. Auch im Rems-Murr-Kreis wird gestreikt, unter anderem legen Beschäftigte in Kitas und Kliniken ihre Arbeit nieder. Auch der Bereich der Abfallwirtschaft ist von den Streiks betroffen.

Wie die Abfallwirtschaft Rems-Murr in einer Pressemitteilung erklärt, bleiben die Mülldeponien in Kaisersbach, Schorndorf und Winnenden am Mittwoch den ganzen Tag geschlossen. Dringenden Müllablieferungen sind nur auf der Deponie in Backnang-Steinbach möglich. Die Abfallwirtschaft vermutet lange Wartezeiten an der Deponie in Steinbach, da nur eine Notbesetzung vor Ort ist.