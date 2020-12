80 000 kostenlose Corona-Schnelltests stellt das Land Baden-Württemberg bereit, damit sich Angehörige von Risikogruppen auf das Virus testen lassen und ohne Sorge gemeinsam mit ihren Lieben Weihnachten feiern können. Im Rems-Murr-Kreis beschränkt sich die Zielgruppe auf 1000 Leute, deren Angehörige in Pflegeheimen und Behinderteneinrichtungen leben. Sie können sich an die Einrichtungsleitung wenden, die einen Link zur Online-Anmeldung erhielten und diesen an die Angehörigen weitergeben