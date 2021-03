Wie Baden-Württemberg den Bund-Länderbeschluss von der Nacht zum Dienstag (23. 3.) in die Landes-Corona-Verordnung umsetzen wird? Noch nicht alle Details sind bekannt und entschieden. Ministerpräsident Winfried Kretschmann hat jedenfalls am Dienstag öffentlich angekündigt, folgende Entscheidungen mitzutragen: die konsequente Umsetzung der „Notbremse“, also der weiteren Rücknahme von Lockerungsschritten ab einer dauerhaften Inzidenz von über 100, und die Verschärfung der Corona-Auflagen über