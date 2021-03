Sie hing an einem Apfelbaum nahe Rohrbronn. Die junge Frau hatte sich nicht selbst dort erhängt. Der Mord an der 25-jährigen Prostituierten ist bis heute nicht aufgeklärt. Die Frau starb an Pfingsten 1979.

Mord verjährt nicht. Die jetzt wiedergewählte Schorndorfer Landtagsabgeordnete Petra Häffner (Grüne) drang bereits vor der Wahl in einem Antrag darauf, länger zurückliegende, nicht geklärte Vermisstenfälle und Tötungsdelikte konsequent und systematisch neu aufzurollen: Häffner und