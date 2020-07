Ein 17-Jähriger aus dem Rems-Murr-Kreis soll an den Krawallen im Juni in Stuttgart beteiligt gewesen sein. Er wurde an seinem Wohnort festgenommen. Er soll eine Schaufensterscheibe und einen Streifenwagen zerstört haben, bestätigte Ilona Bonn, Sprecherin des Polizeipräsidiums Stuttgart am Freitag. Drei weitere junge Männer im Alter zwischen 16 und 19 Jahren sitzen ebenfalls in Untersuchungshaft, auch wegen Gewalt gegen Polizeibeamte. Bei den vier Männern handele es sich um