Wetterdienst warnt vor starken Gewittern

Der Deutsche Wetterdienst (DWD) hat am Mittwochvormittag (03.06.) eine Warnung vor starken Gewittern herausgegeben. Laut DWD gilt die Warnung für den Rems-Murr-Kreis und das Stadtgebiet Stuttgart vorläufig bis 17 Uhr. "Achten Sie besonders auf herabstürzende Äste, Dachziegel oder Gegenstände. Während des Platzregens sind kurzzeitig Verkehrsbehinderungen möglich", warnt der DWD.

Etliche #Gewitter haben sich in der schwülwarmen Luft entwickelt. Sie ziehen nur langsam + regnen sich häufig an Ort und Stelle ab. Lokal gibt es #Unwetter, hauptsächlich durch #Starkregen. Verfolgen Sie die aktuellen #Warnungen auf unserer Webseite oder in der #WarnWetterApp. /V pic.twitter.com/0GZvCZoeyt