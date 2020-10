Horst Lässing erinnert sich noch sehr gut an die Anfänge der Partnerschaft mit Meißen vor 30 Jahren. Im Januar 1990 hatte das Rote Kreuz Rems-Murr einen Konvoi nach Meißen geschickt, um das Meißener Krankenhaus wenige Monate nach dem Zusammenbruch des SED-Regimes mit dringend benötigten Hilfsgütern zu versorgen. Es fehlte an allem, sagt Alt-Landrat Lässing, 83, wenn er heute sehr emotional an die Zeit der Wende denkt: Verbandsmaterial, chirurgische Instrumente, Betten, Wäsche