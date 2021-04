Die pure Empörung spricht aus den Kommentaren zur Festnahme einer 38-jährigen Frau am Rande der Querdenker-Demo am Freitag vergangener Woche auf dem Marktplatz in Schorndorf: „Schwerverbrecherin! Sie hat einen Apfel gegessen! Unglaublich!“

Polizisten umringen eine Frau, die auf der Treppe eines Hörgerätegeschäftes sitzt. Aus dem Off kommentiert eine weibliche Stimme die Geschehnisse, während diese mit dem Handy gefilmt werden: „Ich warte bloß, dass sie sie wegzerren