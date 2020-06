Die nächste Hiobsbotschaft ließ nicht lang auf sich warten: Im niedersächsischen Landkreis Oldenburg sind in einem Betrieb des Geflügelspezialisten Wiesenhof 45 Mitarbeiter coronapositiv getestet worden. In dem Putenschlachthof arbeiten 1100 Menschen. Dabei hat doch die Öffentlichkeit die über 1500 angesteckten Schlachthofmitarbeiter bei der nordrhein-westfälischen Firma Tönnies samt Lockdown in den Kreisen Gütersloh und Warendorf noch gar nicht verdaut. Können Schlachthöfe einfach nicht