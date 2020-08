Am Dienstag (25.08.) wurde es in den „Müll-Bezirken“ 1 und 4 der Waiblinger Kernstadt ernst. Das Müllwerkerteam des Fahrers Jorge Inacio der Entsorgungsfirma Kurz kontrollierte rund um den Wasserturm, den Real-Supermarkt sowie den Friedhof die Biomülltonnen auf Fremdstoffe wie Plastik und Metall. „Wir mussten von 842 Tonnen 92 stehenlassen und die Rote Karte dranhängen“, zog Inacio am Nachmittag Bilanz im Telefongespräch mit dieser Zeitung. Dieses Mal hielt sich die Verteilung der