Voll, aber noch akzeptabel, so lautete in etwa die Bilanz des Polizeipräsidiums Aalen über den vergangenen Sonntag (3.1.) an den Rodelhängen im Welzheimer Wald und darüber hinaus. 350 bis 400 Leute waren zwischen 11 und 17 Uhr allein im Bereich des Kaisersbacher Rodelzentrums unterwegs gewesen. Wie war die Situation an den Rodelhängen an diesem Mittwoch, am Dreikönigstag (6.1.)?

Ein Leser berichtete dieser Zeitung an diesem Mittwoch gegen 14 Uhr per Mail: "Ich war vorher kurz eine