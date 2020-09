Ein halbes Jahr wöchentliches Training, über 200 Teilnehmerinnen und Teilnehmer und ein Ziel: einen Halbmarathon laufen. Lea Krug hat als Volontärin für den Zeitungsverlag Waiblingen mitgemacht, sich zwischendrin für ihre Entscheidung verflucht und es am Ende doch durch den roten aufgepusteten Bogen beim Panoramalauf in Neresheim geschafft. Und vor allem eines erfahren: So ein Lauf verursacht ein ordentliches Gefühlschaos.

Ich bin aufgeregt, unruhig laufe ich durch die Gegend. Ich