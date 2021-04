Die Feuerwehr musste über Ostern zwei Holzstapelbrände im Rems-Murr-Kreis löschen. Ist ein weiterer Täter, sind andere Brandstifter nach wie vor am Werk? Oder ist dies der Beginn einer „neuen“ Holzstapelbrand-Serie eines Trittbrettfahrers? Zur Erinnerung: Ein heute 40-Jähriger aus dem Fellbacher Raum ist kurz vor Ostern vom Amtsgericht Waiblingen zu zwei Jahren auf Bewährung verurteilt worden. Brandstiftung in 36 Fällen in den Jahren 2018 und 2019 war ihm vorgeworfen worden. Nicht alle