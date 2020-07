Wolken-Spektakel am Abendhimmel über dem Rems-Murr-Kreis

Über dem Rems-Murr-Kreis gab es am Sonntagabend (26.07.) ein Wolken-Spektakel zu bestaunen: Unsere Leserin Diana Koch-Laquai fotografierte die wunderschöne Wolke in Form einer Taube im Abendlicht über Plüderhausen. Zahlreiche Leserinnen und Leser schickten uns daraufhin weitere tolle Aufnahmen und kommentierten den Beitrag auf dem Instagram-Profil unserer Redaktion.

„Wahnsinn wie viele es gesehen haben“, schrieb zum Beispiel eine Userin. Sie erkannte in dem beeindruckenden Gebilde eine Friedenstaube, andere Nutzer sahen einen „Phönix, der aus der Asche steigt.“ In jedem Fall ein zauberhaftes Spektakel am Abendhimmel über dem Kreis.