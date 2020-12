Höchst alarmierende Nachricht aus dem Landratsamt: Die Behörde hat am Montagnachmittag, 14. Dezember, für den Rems-Murr-Kreis so viele neue Corona-Todesfälle gemeldet wie noch nie zuvor an einem einzigen Tag seit Beginn der Krise im März.

Es war angesichts der sehr hohen Infektionszahlen seit Anfang Dezember leider allzu klar absehbar, dass es ab Mitte des Monats vermehrt zu Todesfällen kommen würde – aber dass die schlimme Entwicklung so schnell derartig dramatischen Schwung