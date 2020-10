„Traut euch zu strahlen von der Hoffnung, die euch erfüllt“, ermutigte Schuldekan Martin Hinderer die zehn Religionslehrkräfte, die in einem feierlichen Gottesdienst in der evangelischen Kirche auf der Korber Höhe in Waiblingen in ihr Amt eingesetzt wurden.

Im Gottesdienst wurde den neuen Lehrkräften die sogenannte „Vocatio“ überreicht, die sie berechtigt, das Fach Evangelische Religionslehre zu unterrichten. Die fachliche Qualifikation haben sie bereits mit dem Studium an der