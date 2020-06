Ein 20-jähriger Mann hat einen fremden zehnjährigen Jungen, der von zu Hause weggelaufen war, über Nacht mit zu sich nach Hause genommen: Sofort startet das Kopfkino in einem Fall wie diesem. Am 20. Mai, das war der Mittwoch vor Himmelfahrt, verschwand der Junge unbemerkt abends nach einem Streit aus der elterlichen Wohnung. Eine Passantin entdeckte das Kind einen Tag später am Feiertagsnachmittag in Fellbach. Dem Jungen ging es gut; er wurde wohlbehalten seiner Mutter