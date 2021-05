Der Vatertag endete für zwei Motorradfahrer im Krankenhaus. Sie verunglückten bei ihren Ausfahrten. Die Unfallursache war in zwei von drei Fällen zu hohe Geschwindigkeit. Am vergangenen Wochenende hatte die Polizei bei einer landesweiten Schwerpunktaktion mit Dutzenden Kontrollen im Rems-Murr-Kreis versucht, mäßigend auf Motorradfahrer einzuwirken, was Tempo und Lärm angeht. Doch der Donnerstag zeigte einmal mehr die Risiken auf, wenn Biker zu sehr den Gashahn aufdrehen.

„Zu hohe