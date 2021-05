Auf ein Wochenende wie dieses haben sich Motorradfahrer seit Wochen gefreut. Die Meteorologen versprechen für Samstag und Sonntag endlich warmes, sonniges Wetter - ideal für einen Ausflug auf zwei Rädern. Die Polizei wird jedoch an diesem Wochenende ein besonders wachsames Auge auf die Biker haben. Das Polizeipräsidium Aalen beteiligt sich am landesweiten Aktionswochenende zur Bekämpfung von Motorradunfällen und kündigt Kontrollen an - auch und vor allem der Geschwindigkeit.

Die