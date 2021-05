Ob der Impftruck weiter im Landkreis unterwegs sein wird oder nicht, bleibt ungewiss: Alles hängt davon ab, ob das Land grünes Licht gibt und vor allem, ob Impfstoff zur Verfügung steht. Seit 2. März rollt die mobile Impfpraxis durch den Rems-Murr-Kreis, doch am Pfingstmontag ist vorerst Pause: Die Impfteams in der Praxis auf Rädern haben sämtliche 31 Kommunen im Kreis abgeklappert, zunächst über 80-Jährige am laufenden Band geimpft, später dann auch in die Oberarme über 70-Jähriger gepikst.