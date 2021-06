Leise, aber bei aller Differenziertheit doch bestimmte Worte zum Tod des Schwaikheimer Bürgermeisters Gerhard Häuser hat Landrat Richard Sigel am Montag in einer Ausschuss-Sitzung des Kreistages gefunden. Sigels Appell richtete sich an die ganze Gesellschaft - aber wohl auch recht konkret an die Schwaikheimer Kommunalpolitik.

Eine Rose, eine Kerze: Ein Platz bleibt leer im Verwaltungsausschuss

Sie alle hier haben ihn gekannt, manche eher flüchtig, andere standen ihm nahe;